В эту сумму входит дополнительное финансирование в объёме 80 млн рублей.

В пятницу, 25 октября, стало известно о том, что на новогодние украшения Петербурга потратят 337 млн рублей. Об этом сообщает издание "Петербургский дневник" со ссылкой на Комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Уотчняется, что это на 7% больше, чем в прошлом году. Кроме того, на украшения поступит дополнительное финансирование в объёме 80 млн рублей. Власти Петербурга планируют выделить из них 30 млн на реализацию прошлогодней адресной программы.

Согласно проекту, город украсят 3,5 тысячами элементов праздничного оформления. Праздничное оформление появится в Адмиралтейском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Невском, Приморском и Пушкинском районах.

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