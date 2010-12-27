В парке Победы появятся большие фигуры ангелов

Скульптуры установят к Новому году.

В среду, 16 октября стало известно о том, как украсят Московский район к Новому году 2020. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.

В этом году в парке Победы установят скульптуры ангелов. Район традиционно будет украшен в белых, голубых и золотых тонах. Кроме того, в к праздникам администрация украсит и новый сквер на Витебском проспекте, который мы открыли осенью.

Также в администрации уточнили, что обновленный проспект Типанова украсят в стиле "кометы".

Ранее мы сообщали о том, что в 2020 году в Петербурге появится еще 13 километров велодорожек.

Фото:Администрация Московского района