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В парке Победы появятся большие фигуры ангелов
Сегодня, 17:26
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IRINA_CHALKINA

В парке Победы появятся большие фигуры ангелов

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Скульптуры установят к Новому году.

В среду, 16 октября стало известно о том, как украсят Московский район к Новому году 2020. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района. 

В этом году в парке Победы установят скульптуры ангелов. Район традиционно будет украшен в белых, голубых и золотых тонах. Кроме того, в к праздникам администрация украсит и новый сквер на Витебском проспекте, который мы открыли осенью. 

Также в администрации уточнили, что обновленный проспект Типанова украсят в стиле "кометы". 

Ранее мы сообщали о том, что в 2020 году в Петербурге появится еще 13 километров велодорожек.

Фото:Администрация Московского района

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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