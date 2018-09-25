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В 2020 году в Петербурге появится еще 13 километров велодорожек
Сегодня, 16:11
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nastya960

В 2020 году в Петербурге появится еще 13 километров велодорожек

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Сейчас протяженность велодорожек в городе составляет 107 километров.

К концу 2019 года количество велосипедных дорожек должно увеличиться на треть, на данный момент общая протяженность 28 маршрутов составляет  107 километров.

В планах, создать еще шесть велодорожек общей длиной 32,4 километра. Самым длинным станет путь от проспекта Культуры до улицы Кантемировской, протяженностью 9,4 километра.

В следующем году планируется создать еще 13,4 километра дорожек для двухколесного транспорта. Дорожки появятся в Пушкинском, Красносельском, Василеостровском и Невском районах.

Ранее на Piter.TV: На велодорожки в Петербурге пускают тяжеловесов.

Фото: Piter.TV

Теги: велодорожки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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