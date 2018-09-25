На велодорожки в Петербурге пускают тяжеловесов

Созданием новых объектов займется Дирекция транспортного строительства.

В Правительстве Петербурга планируют передать инфраструктуру, созданную для велосипедистов под управление лидеров рынка. В будущем строительством и ремонтом велодорожек будут заниматься специалисты из Дирекции транспортного строительства от Центра управления парковками. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Напомним, что первые проекты по велодорожкам в Петербурге начали появляться еще в 2017 году. Тогда же проектировщикам отправились первые жалобы со стороны велосипедистов и автомобилистов. Среди прочего, проблемы вызывали велодорожки, созданные на набережных, которые неожиданно "прерывались" в самом неподходящем месте. Линии утыкались в торговые павильоны, стирались или просто исчезали.

Думаю, ЦУП сделал лучшее, что можно было сделать в сложившихся условиях – устаревшая ориентация транспортного планирования на личный автотранспорт, перенасыщенность города автомобилями, привычки и менталитет как жителей, так и лиц, принимающих решение объяснил глава движения велосипедизации Петербурга

Напомним, что в феврале подведомственной организацией Комитета по информатизации прошел опрос, который показал желание местных жителей продолжить велосипедизацию города. О необходимости строительства дорожек сказали 86,7% респондентов. В это же время пользуются велосипедами и другими средствами микромобильности (скейтборды, самокаты, роликовые коньки) только 4,8% человек.

По мнению петербуржцев, главные причины того, что дорожки мало используются - небольшой охват, непродуманное расположение, опасное поведение и бескультурность участников движения. В среднем созданную систему оценили в 2,9 балла. "Скорее устраивает" произнес каждый четвертый.

В КРТИ объяснили, что велодорожкам необходимо стать обособленными от дорог общего пользования и тротуаров. Их необходимо обустроить, чтобы ни пешеходы, ни автомобили не могли заехать на участок.

У ЦУП сейчас сильно ограничены полномочия – все работы нужно делать в формате благоустройства. Это значит, нельзя, например, переносить ливневую канализацию – а это необходимо, чтобы сделать настоящую велодорожку у края проезжей части. Поэтому в целом передача в ДТС полномочий – это правильно, велодорожки должны быть лучше по качеству прокомментировала проблему замдиректора центра Дарья Табачникова "Фонтанке.ру"

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге устанавливают новые велодорожки.

Фото: Piter.tv

