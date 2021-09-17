Проверка готовности спецтехники Центра управления парковками к зиме прошла в Петербурге

Учреждение располагает семью единицами спецтехники, предназначенными для содержания городских и перехватывающих парковок в порядке.

Пресс-служба Центра управления парковками Петербурга рассказала о проведённом техническом осмотре автомобильной и специальной техники, проверке готовности персонала и обучении сотрудников.

Учреждение располагает семью единицами спецтехники, предназначенными для содержания городских и перехватывающих парковок в порядке, а также для подметания покрытий стоянок с применением воды и очистки территорий от снега путём формирования снежных валов.

Уборку улиц и дорог, где расположены зоны платной парковки, осуществляет Комитет по благоустройству, а Центр управления парковками непосредственно этими функциями не занимается. В зимний период учреждение планирует создать 35 мобильных групп для оперативной расчистки парковок от снега.

Помимо этого, руководство Центром анонсировало инициативу по установке временных знаков, запрещающих парковку в зонах платных парковок на время уборки дорог. Также вернётся практика информирования автовладельцев о местах проведения зимней уборки и удаления сосуль и льда с крыш через мобильное приложение и веб-сайт организации.

Ранее мы сообщили о том, что зоны платной парковки намерены расширить за пределы центра Петербурга.

Видео: Telegram / Парковки и велодорожки СПб

