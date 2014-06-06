Зоны платной парковки намерены расширить за пределы центра Петербурга

Среди рассматриваемых участков выделяются окрестности Финляндского вокзала, район Черной речки и территория вдоль Московского проспекта за Обводным каналом, характеризующиеся высоким уровнем деловой активности.

Директор Городского центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев заявил о намерении увеличить территорию зон платной парковки, распространив ее за пределы четырех центральных районов.

В новых схемах организации дорожного движения планируется рассмотреть ряд территорий, где введение оплаты за стоянку автомобилей является актуальным решением. Среди рассматриваемых участков выделяются окрестности Финляндского вокзала, район Черной речки и территория вдоль Московского проспекта за Обводным каналом, характеризующиеся высоким уровнем деловой активности.

Курдяев подчеркнул, что соответствующие территории, нуждающиеся в особом внимании и введении платной парковки, уже находятся в стадии проработки.

Вместе с тем он уточнил, что в настоящее время городские власти не рассматривают возможность введения платы за въезд в центральные районы, как это практикуется в ряде городов мира для снижения загруженности улиц и улучшения условий проживания и отдыха горожан.

