Скоро зима. В Петербурге устанавливают новые велодорожки 

Новая велодорожка появится на Большом проспекте ВО.

В понедельник, 7 октября, петербуржцы заметили необычные перемены на Васильевском острове. Рабочие устанавливают новую велодорожку. Об этом горожане сообщают в соцсетях.

Новая велодорожка появится на Большом проспекте ВО.

Скоро зима. Самое время делать велодорожки шутят горожане

Напомним, что в Северной столице уже построили велодорожки на улице Рюхина, на Колпинском шоссе, на пересечении Руставели и проспекте Науки и в других районах города.

Ранее мы сообщали о том, что на дорогах Ленобласти 7 октября ожидается гололедица. Ночная температура воздуха составит -1...-6 гр., а днем сменится на противоположное значение – +1...+6 гр.

Фото:дтп и чп петербург/вк