Скоро зима. В Петербурге устанавливают новые велодорожки 

В понедельник, 7 октября, петербуржцы заметили необычные перемены на Васильевском острове. Рабочие устанавливают новую велодорожку. Об этом горожане сообщают в соцсетях.
Новая велодорожка появится на Большом проспекте ВО.
Скоро зима. Самое время делать велодорожки
шутят горожане
Напомним, что в Северной столице уже построили велодорожки на улице Рюхина, на Колпинском шоссе, на пересечении Руставели и проспекте Науки и в других районах города.
Ранее мы сообщали о том, что на дорогах Ленобласти 7 октября ожидается гололедица. Ночная температура воздуха составит -1...-6 гр., а днем сменится на противоположное значение – +1...+6 гр.
Фото:дтп и чп петербург/вк
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