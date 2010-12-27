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Скоро зима. В Петербурге устанавливают новые велодорожки 
Сегодня, 10:31
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IRINA_CHALKINA

Скоро зима. В Петербурге устанавливают новые велодорожки 

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Новая велодорожка появится на Большом проспекте ВО.

В понедельник, 7 октября, петербуржцы заметили необычные перемены на Васильевском острове. Рабочие устанавливают новую велодорожку. Об этом горожане сообщают в соцсетях. 

Новая велодорожка появится на Большом проспекте ВО. 

Скоро зима. Самое время делать велодорожки 

шутят горожане

Напомним, что в Северной столице уже построили велодорожки на улице Рюхина, на Колпинском шоссе, на пересечении Руставели и проспекте Науки и в других районах города. 

Ранее мы сообщали о том, что на дорогах Ленобласти 7 октября ожидается гололедица. Ночная температура воздуха составит -1...-6 гр., а днем сменится на противоположное значение – +1...+6 гр.

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: велодорожки спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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