На дорогах Ленобласти 7 октября ожидается гололедица

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Как сообщили Piter.TV в пресс-службе областного МЧС, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в предстоящий понедельник,в 47 регионе ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью в Ленобласти выпадет мокрый снег, который днем может чередоваться с дождем. Ветер примет северное и северо-западное направление и будет дуть со скоростью 1-5 метров в секунду ночью. Днем он усилится до 4-9 метров в секунду.

Ночная температура воздуха составит -1...-6 гр., а днем сменится на противоположное значение – +1...+6 гр. Ночью и утром на дорогах местами вероятна гололедица.

Ранее мы рассказывали о сообщении синоптиков, что зима в Петербурге будет короче обычного.

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