Синоптики: зима в Петербурге будет короче обычного

Тепло придет раньше во все города средней полосы России.

Зима в Петербурге может закончится раньше обычного. Об этом "РГ" сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в последнее время наблюдается изменения климата. Он отметил, что температура меняется таким образом, что устойчивый минус наступает все позднее, а положительные температуры растягивают протяженность теплых времен года.

Тем не менее, городу на Неве только предстоит ощутить на себе зиму. Недавно петербуржцы разместили в социальных сетях снимки первого снега.

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