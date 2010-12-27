Петербуржцы показали в социальных сетях фото первого снега

Ночью температура в некоторых местах города опустится до - 4 гр.

Зима все ближе, и петербуржцы постепенно становятся свидетелями первых осадков в виде снега. В социальных сетях жители Северной столицы разместили фотографии, на которых запечатлены первые снежинки.

Ранее синоптики предупреждали жителей города на Неве о ночных заморозках, когда температура опустится ниже нуля. Нечто подобное горожанам следует ждать и в последний выходной. Согласно прогнозу в воскресенье, 6 октября, в Петербурге температура воздуха ночью составит -1...+1 гр., в окрестностях местами до -4 гр., а днем поднимется до +3...+5 гр.

Фото: социальные сети