Петербургский "Водоканал" проведет помывку 20 фонтанов

Работы пройдут с 7 по 11 июля.

С 7 по 11 июля петербургский "Водоканал" проведет работы по помывке и техническому обслуживанию 20 фонтанов.

Сегодня закроют водные сооружения на Лиговском проспекте, 64-66, Большой Московской улице, 6, улице Севастьянова, 4/1, Благодатной улице, 34/1, улице Красного Курсанта, 7, и Каменноостровском проспекте (сооружение №2), 9 июля – на Петровской набережной, 10, в Тургеневском переулке, 3, на Каменноостровском проспекте, 1-3А, Московском проспекте, 188, Замшиной улице, 5. А 10 июля выключат фонтаны на улице Куйбышева (сооружение №1) и Приморском проспекте, 74.

Кроме того, 10-11 июля приведут в порядок фонтаны на Петергофском шоссе, 27К, Александровской улице, 34А, в Ломоносове, 11 числа – на аллее Смольного, Английском проспекте, 13, Приморском проспекте, 74М, Московском проспекте, 172/1, улице Решетникова, 9/1, Невском проспекте, 146 и 148.

Следим за чистотой, чтобы ваши встречи у фонтанов были по-настоящему особенными: в окружении красоты, свежести и уюта. Пресс-служба "Водоканала"

Ранее на Piter.TV: в Петербурге продлили режим работы 30 фонтанов.

Фото: Piter.TV; пресс-служба "Водоканала"