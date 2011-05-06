В Петербурге продлили режим работы 30 фонтанов

Летом прошлого года также продлевали работу 32 городских фонтанов.

С 19 мая по 20 июля в Санкт-Петербурге будет продлен режим работы 30 фонтанов. Как сообщает пресс-служба Комитета по энергетике, фонтаны в поселке Металлострой на Центральной улице, 12, и в Колпино на Павловской, 34, будут работать до 23:00.

До полуночи продолжат работу 21 сооружение, включая фонтаны на Петергофском шоссе, 27, Крестовском проспекте, 21, Московском проспекте, 165 и 188 ("Слава"), в Ломоносове на Александровской улице, 34а, в Шушарах на Первомайской улице, а также фонтаны в парке 300-летия Санкт-Петербурга, на Витебской и Никольской площадях и другие.

Шесть центральных фонтанов — у Дворцовой набережной, 38, Петровской набережной, 10, в Александровском саду, на Манежной площади, Невском проспекте, 56, и Казанской площади — будут работать до 02:00. Большинство фонтанов сохранят прежний график с 09:00 до 22:00. Светомузыкальный фонтан в Петергофе, "Крестики-нолики" в Сестрорецке, а также комплексы на Московской площади и площади Ленина будут открыты с 09:00 до 23:00. Фонтан у Гостиного двора в Кронштадте будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00.

Ранее Piter.TV сообщал, что в День весны и труда заработали ещё пять петербургских фонтанов.

Фото: ВКонтакте / Петергоф