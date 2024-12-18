В День весны и труда заработали ещё пять петербургских фонтанов

График работы всех фонтанов: ежедневно с 9-10 утра до 23:00.

В День весны и труда, 1 мая, в Санкт-Петербурге начали работу ещё пять фонтанов. Как сообщает пресс-служба "Водоканала", эти светомузыкальные сооружения требуют более сложной подготовки, поэтому их запуск традиционно происходит позже остальных. В апреле в городе уже были включены 99 фонтанов.

Новые работающие фонтаны:

— на Торговой площади в Петергофе;

— "Крестики-Нолики" в Сестрорецке;

— у Гостиного двора в Кронштадте;

— на площади Ленина;

— на Московской площади.

Эти фонтаны имеют два режима работы: дневной статичный и вечерний "танцующий" со светомузыкальными шоу. Например, в Петергофе представления продолжительностью 5 минут проходят каждый час с 11:00 до 22:00, а в Сестрорецке — 40-минутные шоу в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 21:00.

Ранее Piter.TV сообщал, что в государственном музее-заповеднике "Петергоф" состоялось долгожданное открытие сезона фонтанов.

Видео: Telegram / "Водоканал Санкт-Петербурга"