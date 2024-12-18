В День весны и труда заработали ещё пять петербургских фонтанов

В День весны и труда, 1 мая, в Санкт-Петербурге начали работу ещё пять фонтанов. Как сообщает пресс-служба "Водоканала", эти светомузыкальные сооружения требуют более сложной подготовки, поэтому их запуск традиционно происходит позже остальных. В апреле в городе уже были включены 99 фонтанов.
Новые работающие фонтаны:
— на Торговой площади в Петергофе;
— "Крестики-Нолики" в Сестрорецке;
— у Гостиного двора в Кронштадте;
— на площади Ленина;
— на Московской площади.
Эти фонтаны имеют два режима работы: дневной статичный и вечерний "танцующий" со светомузыкальными шоу. Например, в Петергофе представления продолжительностью 5 минут проходят каждый час с 11:00 до 22:00, а в Сестрорецке — 40-минутные шоу в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 и 21:00.
Ранее Piter.TV сообщал, что в государственном музее-заповеднике "Петергоф" состоялось долгожданное открытие сезона фонтанов.
Видео: Telegram / "Водоканал Санкт-Петербурга"
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