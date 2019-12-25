Интернет на Фрунзенском радиусе метро Петербурга появится к весне 2021 года

Три новые станции метро открыли уже год назад, а беспроводное соединение с Сетью на них так и не появилось.

Стали известны новые сроки возможного появления сети беспроводного интернета на Фрунзенском радиусе метро Петербурга – между станциями подземки "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Об этом накануне порталу "Невские Новости" сообщили в пресс-службе компании "Максима Телеком", обслуживающей Wi-Fi сеть в городском транспорте.

Ожидается, что перегоны от станции "Международная" до станции "Шушары" получат свою сеть к весне 2021 года – в течение первого квартала. В компании указали, что изменение сроков завершения работ случилось из-за пандемии коронавируса, которая не позволила провести работы по плану.

Отметим, что во Фрунзенский радиус петербургского метро входят станции "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Движение по трем станциям метро было открыто осенью 2019 года – тогда станции сперва показали журналистам, но не открыли для горожан, сославшись на недопустимый уровень безопасности. Три станции открыли в начале октября, а интернет обещали провести к весне 2020 года, но в дело снова вмешалась пандемия коронавируса.

Фото: Piter.tv