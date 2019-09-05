Петербург увидел фантомный Фрунзенский радиус: главное

Piter.TV собрал основную информацию о дне, который огорчил многих петербуржцев.

Казалось, что у этой эпопеи не будет конца. Фрунзенский радиус выделялся из общего ряда подземных недостроев Петербурга не только протяженностью, но и драматичной историей строительства. Южный участок "фиолетовой" линии метро планировалось ввести в эксплуатацию к концу 2018 года. В итоге срок переносили несколько раз: сначала три станции метро должны были открыть весной, потом летом, и, наконец – в начале сентября этого года.

Строительство радиуса сопровождали частые смены подрядчиков и дат конца строительства. Контракт с "Метростроем" был расторгнут, позже решение было отменено в Смольном. Строительство станции метро "Проспект Славы" сопровождал скандал из-за панно "Афганистан", который благополучно был разрешен к первому дню работы новой станции.

Именно с этой станции и начали поступать первые новости официального дня запуска новых станций. Читатели рассказали Piter.TV, что из-за отсутствия достаточной информированности посчитали, что новые станции радиуса заработают одновременно со всеми транспортными пунктами. Но на входе их ждало разочарование – стало известно, что станции откроют в 11:00, после того, как новый участок покажут журналистам и чиновникам.

И это действительно произошло. Наши фотографии с "Проспекта Славы", "Дунайской" и "Шушар" можно посмотреть по ссылке. В ожидании торжественной церемонии открытия нашему корреспонденту пришлось обратить внимание на необычную ленточку.

Церемония преподнесла сенсацию для Петербурга. Врио губернатора города Александр Беглов заявил, что станции Фрунзенского радиуса не примут пассажиров 5 сентября. Тестирование станций продолжится.

"Мы провели совещание. На сегодняшний день сделано все, чтобы метро работало в штатных ситуациях. Мне сказали, что к внештатным ситуациям могут быть вопросы. Поэтому я принял решение сегодня продолжать тестовый режим работы метро, привести все необходимые системы до нужных показателей. Безопасность жителей важнее, даже во внештатных ситуациях. Поэтому будем продолжать работать в тестовом режиме метро, без пассажиров", - заявил Беглов.

В метрополитене позже уточнили, что радиус могут открыть уже через две недели, однако врио губернатора в своей записи "ВКонтакте" обозначил срок сентябрем месяцем. Автобусы №330, запущенные к открытию станции метро "Шушары", отменили свои выезды.

Решение об отмене проезда встретили сотни разочарованных петербуржцев у станции "Проспект Славы", вставшие в очередь у входа. В соцсетях начали шутить, что столпотворение переросло в митинг.

В вестибюле станции установили три пожарных машины. Технику здесь установили не случайно: архитектурное решение новой станции связан и с темой героев-пожарных.

Отметим, что строительство участка велось с 2013 года, его стоимость составляет 33,99 миллиарда рублей. Пропускная способность участка – сорок пар поездов в час. Суточный объем пассажирских перевозок предположительно составит 997 тысяч пассажиров. Длина участка без учета депо – 5,23 километра.

По наблюдениям корреспондента Piter.TV, оставшийся день горожане провели в надежде доехать до станции "Шушары" через "Дунайскую" и "Проспект Славы" через конечную остановку "фиолетовой" линии – "Международную". Однако сотрудники метрополитена выводили пассажиров из вагонов, что часто приводило к ожесточенным спорам. Станции-то наметили на схемах метро и картах, а по факту их не оказалось.

Пока обойдемся без коллекционных жетонов.

Видео: Piter.TV