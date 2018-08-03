На "Яндекс.Картах" отметили новые станции Фрунзенского радиуса

Точная дата открытия "Шушар", "Проспекта Славы" и "Дунайской" станет известна 30 августа.

Во вторник, 27 августа, петербуржцы заметили в онлайн-сервисе "Яндекс.Карты" три пока еще не открытых станции метро Фрунзенского радиуса. На карте появились фирменные синие буквы "М" на местах расположения "Шушар", "Проспекта Славы" и "Дунайской". Об этом сообщили в ВК-сообществе "Метрострой. История петербургского метро".

Отметим, что входы в станции расположены на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы, Дунайского проспекта и Бухарестской улицы, а также у Автозаводской улицы.

Другие онлайн-сервисы с картами Петербурга – "2ГИС" и "Google карты" – на данный момент еще не отметили новые станции.

Напомним, что точная дата открытия трех новых станций метро "фиолетовой" ветки станет известна 30 августа после проверки всех систем. По словам представителей города, самым важным является безопасность станций для пассажиров, поэтому с открытием спешить не стоит. Ростенхнадзор завершит проверку к концу августа, тогда же станет ясно, когда петербуржцы смогут воспользоваться новыми станциями метро Фрунзенского радиуса.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на станции метро "Проспект Славы" смонтировали мозаичное панно "Афганистан".

Фото: Piter.TV