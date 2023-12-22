Петербург сковали 10-балльные пробки

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", участки дорог "побагровели" во всех районах города.

К 18:30 во вторник, 16 января, пробки в Петербурге достигли 10 баллов. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", участки дорог "побагровели" во всех районах города.

В частности, на севере города водители стоят на Выборгском шоссе, проспектах Культуры и Непокоренных. На Петроградской стороне большая пробка на Каменноостровском и Чкаловском проспектах, проспекте Медиков, Песочной набережной.

В Центральном районе затор наблюдается в районе станций метро "Гостиный двор", "Маяковская", "Площадь Александра Невского". Кроме того, трудно проехать и на набережной Обводного канала, Московском и Новочеркасском проспектах.

На юге Петербурга стоят Ленинский проспект, проспект Стачек, Пулковское шоссе, 66-й километр КАДа и Софийская улица.

8-балльные пробки сковывали город и сегодня утром.

Фото: Piter.TV; Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург