Петербург сковало 10-балльными пробками вечером 24 декабря

Движение стоит на КАДе и ЗСД.

Вечером 24 декабря в Санкт-Петербурге фиксируется большое количество дорожных заторов. Сервис "Яндекс.Пробки" показывает максимальные 10-балльные пробки.

Тяжелая дорожная ситуация в Северной столице фиксировалась с 17:30. В 20 часов в центре города также большое количество "красных" и "бордовых" участков дороги. ЗСД "стоит" с 17 часов. Почти полностью парализовано движение на КАДе.

Ранее "Фонтанка" также сообщала о людских столпотворениях в петербургском метро.

Тяжелая дорожная обстановка происходит на фоне визита Президента Владимира Путина в Санкт-Петербург. Ограничения движения были введены в связи с проведением саммита СНГ в Северной столице.

Фото: Яндекс.Пробки