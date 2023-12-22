Петербург из-за метели сковали 10-балльные пробки

В центральной части затор наблюдается на Садовой улице, Невском и Литейном проспектах, Дворцовой, Воскресенской и Английской набережных, набережной Обводного канала.

Вечером 14 февраля Петербург сковали 10-балльные. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", участки дорог "побагровели" во всех районах города.

В частности, на севере Петербурга стоят проспект Энгельса, Кантемировская улица, Выборгское шоссе и 27-й километр КАДа. В центральной части затор наблюдается на Садовой улице, Невском и Литейном проспектах, Дворцовой, Воскресенской и Английской набережных, набережной Обводного канала.

В Петроградском районе пробки отмечены на Каменноостровском и Кронверкском проспектах, Большом проспекте П. С. и Песочной набережной. На Васильевском острове – на Наличной улице, 16-м и 17-м километрах ЗСД, набережной Лейтенанта Шмидта.

На юге города придется постоять на Пулковском и Московском шоссе, 66-м километре КАДа, Витебском проспекте.

Пробки в Петербурге образовались из-за погодных условий: вечером в среду идет сильный снег, сопровождающийся ветром.

Ранее мы рассказывали о том, что снежный штаб Ленобласти перешел на усиленный режим работы.

Фото: Piter.TV; "Яндекс.Карты"