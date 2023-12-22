Больше 5 тыс. дорожников, дворников, коммунальщиков приступили к уборке улиц от снега, как только началась метель.

Снежный штаб Ленобласти перешел на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации регина сегодня, 14 февраля.

Больше 5 тыс. дорожников, дворников, коммунальщиков приступили к уборке улиц от снега, как только началась метель. По прогнозам синоптиков, снегопад накрыл область до 16 февраля. Высота снежного покрова за эти сутки составит в среднем 5-7 сантиметров, местами — до 10. Обращения жителей принимают в Снежном штабе Ленинградской области.

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах. Из-за плохой видимости высок риск возникновения ДТП. Автомобилистам порекомендовали отказаться от смелых маневров и призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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Фото: Telegram / Снежный штаб 47