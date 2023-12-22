Назван самый солнечный день в феврале

Погода порадовала петербуржцев 13 февраля.

Минувший вторник, 13 февраля, стал самым солнечным днем в Петербурге в этом феврале. Солнце сияло около 5,4 часов. А 9 февраля оно радовало жителей города на Неве около 4,9 часа. Об этом в своем tg-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Специалист отметил, что количество солнечных дней будет расти, потому что солнце поднимается выше. Он рассказал, что скоро жители города вновь увидят дневное светило.

Кроме того, Колесов отметил, что накануне было очень интересное распределение температуры воздуха в Ленобласти. Разница в температуре между юго-западом и северо-востоком в течение суток сохранялась почти в 20 градусов ночью и днем. Так, в Луге ночью было -5 градусов, в Вознесенье -26 градусов.

Ранее мы писали, что в Петербурге 14 февраля будет облачно и снежно.

Фото: Pxhere