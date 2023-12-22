  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 14 февраля будет облачно и снежно
Сегодня, 8:03
152
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 14 февраля будет облачно и снежно

0 0

Температура воздуха в Петербурге -7…-9 градусов.

В среду, 14 февраля, условия погоды в Северной столице сформирует вытянувшийся с севера на юг атмосферный фронт. В регионе ожидается облачная, в начале дня с прояснениями, погода, временами снег, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге -7…-9 градусов, в Ленинградской области -7…-12 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В четверг ожидается небольшой снег и -6…-8 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: зима, погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии