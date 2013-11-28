Атлантический циклон принесет в Петербург дожди и метели в конце недели

Александр Колесов предупредил о смене морозов на оттепель и мокрый снег к 27 февраля.

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о кардинальной смене погодных условий в конце текущей недели. Прогноз опубликовал начальник городского Гидрометцентра Александр Колесов в своем телеграм-канале.

В начале и середине недели в Северной столице сохраняется антициклональный характер погоды. Ночные температуры опускаются до -10…-12 градусов, дневные показатели составляют -1…-3 градуса. Осадков в эти дни не ожидается.

Ситуация изменится днем 26 февраля. К региону приблизится циклон атлантического происхождения. Ожидается выпадение снега, а также метели, связанные с усилением ветра южного направления. Порывы ветра могут достигать 10-15 метров в секунду.

В ночь на 27 февраля характер осадков изменится. Снег перейдет в мокрый снег, а затем сменится дождем. Температура воздуха начнет повышаться. Ветер сохранит юго-западное направление, днем его скорость составит 7-12 метров в секунду.

По словам синоптика, утром 27 февраля температура перейдет через нулевую отметку. Сочетание дождя и подтаявшего снега создаст опасную обстановку на дорогах, особенно для пешеходов. Непогода задержится в городе примерно на трое суток. К 1 марта в Петербурге потеплеет до 4 градусов.

Фото: Pxhere