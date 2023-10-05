Во вторник погода в Петербурге будет находиться под влиянием северной периферии циклона

Воздух прогреется до температуры -3…-5 градусов.

Северная столица сегодня окажется под воздействием северного края циклона, перемещающегося в центральную часть европейской территории России. Это приведет к преобладанию облачной погоды без значительных осадков. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до температуры -3…-5 градусов, в Ленинградской области столбик термометра опустится до -2…-7 градусов.

Северо-восточный ветер усилится до скорости 3-8 м/с. Ожидается повышение атмосферного давления до уровня 765 мм рт. ст., что превышает обычные показатели.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV