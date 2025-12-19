Температура воздуха днем будет колебаться от -7 до -5 градусов.

Сегодня, 8 января, в Москве ожидается сильная метель. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Отмечается, что столицу накроют облачность и небольшой снег. Его основная часть выпадет в южной части города. Местами в Москве будут метель, гололедица и снежные заносы. Температура воздуха днем будет колебаться от -7 до -5 градусов. Ночью она опустится до -12 градусов.

Также сообщается, что в Московской области температура составит до -3 градусов днем и до -15 градусов ночью. Кроме того, ожидается восточный ветер со скоростью 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление будет составлять 745–747 мм ртутного столба.

Фото: pxhere.com