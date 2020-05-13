К 20-ти часам пробки в Северной столице опустились до нормальных 6 баллов

До 19-ти часов вечера, согласно данным "Яндекс.Пробок", дороги Санкт-Петербурга страдали от десятибалльных пробок. КАД на севере города до сих пор в ограничениях движения из-за крупного ДТП с четырьмя пострадавшими.
Ощутимые заторы остаются в данный час на Рыбацкой улице, набережной Кутузова, в районе станции метро "Обводный канал", на улице Глинки и на Синопской набережной близ площади Александра Невского. Сообщается о пробках на развязке КАДа и ЗСД, а также на подъездах к петербургской дамбе, где в ходе ДТП столкнулись шесть легковых автомобилей и автобус.
Ранее мы сообщали, что Путин в четверг, 19-го числа, приезжал в Петербург, чтобы оценить работу оборонного предприятия.
Фото: Яндекс.Пробки
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