В Петербурге вечером 18 января пробки достигли 10 баллов

18 января Петербург оказался под влиянием передней части активного атлантического циклона, который назван немецкими метеорологами "Фарима".

Из-за сильной метели к 19:00 18 января Петербург сковала 10-балльная пробка. По данным сервиса "Яндекс.Карты", участки дорог "побагровели" во всех районах города.

Был затруднен проезд на Невском и Владимирском проспектах, Садовой улице, Дворцовой и Английской набережных. В Петроградском районе водители стояли на Каменноостровском и Чкаловском проспектах, улице Профессора Попова и Большой Пушкарской улице.

На юге города отмечался затор на КАДе и Московском шоссе. Несколько ДТП, затруднивших движение, произошло на Мурманском и Киевском шоссе.

18 января Петербург оказался под влиянием передней части активного атлантического циклона, который назван немецкими метеорологами "Фарима". Он стал причиной сильной метели.

Видео, фото: Telegram / 1703