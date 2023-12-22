В Петербурге 18 января ожидаются снег и метель

Температура воздуха в Петербурге -6…-8 градусов.

В четверг, 18 января, Северная столица окажется под влиянием передней части активного атлантического циклона, названного немецкими метеорологами "Фарима" ("Farima"). В регионе ожидается облачная погода, пройдёт снег, ожидаются метели, временами снег и метели будут сильными.

Как уточнил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, температура воздуха в Петербурге -6…-8 градусов, в Ленинградской области -5…-10 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с.

В пятницу пройдёт кратковременный снег и -3…-5 градусов.

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Фото: Piter.tv