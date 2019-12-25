"Яндекс.Карты" покажут изменения движения общественного транспорта в Петербурге

Петербуржцы могут проверить, какие маршруты общественного транспорта будут добавлены, изменены или отменены в ходе транспортной реформы.

"Яндекс.Карты" запустили сайт, где петербуржцы могут проверить, какие маршруты общественного транспорта будут добавлены, изменены или отменены в ходе транспортной реформы. Об этом сообщила пресс-служба Яндекс. Карт.

На сайте можно ввести номер маршрута и на карте увидеть, как он изменится. С 1 апреля по 15 июля в Петербурге добавится и изменится более 140 маршрутов общественного городского транспорта, часть коммерческих маршрутов отменят.

Ранее администрация Петербурга объявила о готовности города к предстоящей транспортной реформе.

Фото: пресс-служба Яндекс. Карт