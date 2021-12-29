Администрация Петербурга объявила о готовности города к предстоящей транспортной реформе

С апреля 2022 года в Северной столице начнет проводиться транспортная реформа.

С апреля 2022 года в Северной столице начнет проводиться транспортная реформа. В рамках нее чиновники оптимизируют маршруты, приведут в порядок инфраструктуру, а также запустят экологичный общественный транспорт.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов заявил, что город готов к проведению транспортной реформы. Первый ее этап начнется уже первого апреля. Об этом Соколов рассказал 9 февраля в СПбГУ в рамках круглого стола "Время реформ".

Новая транспортная модель Петербурга предусматривает полную замену старых и ненужных маршрутов на новые, более актуальные. Также планируется обновить автобусный парк и ввести единый социальный тариф. Вместе с этим весь общественный транспорт в Северной столице переведут на экологичное газомоторное топливо.

Готовность в общем-то полная. Не 100%, поскольку перевозчики ещё приобретают подвижной состав по заключённым договорам, соответствующее оборудование по заправке автобусов газомоторным топливом. Максим Соколов, вице-губернатор

По словам чиновника уже в весенне-летний период в Северной столице будут оборудованы остановки общественного транспорта, а также нанесена соответствующая разметка.

Это просчитанные, сбалансированные и скоординированные мероприятия. Мы нацелены на реализацию всех мероприятий в полном объёме, оцениваем готовность как высокую. Максим Соколов, вице-губернатор

Эксперты поддержали инициативу Смольного по транспортной реформе. Нововведения даже оценил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пообещал помочь чиновникам в ее реализации.

На данный момент в Северной столице уже начались серьезные изменения в транспортной сфере. К примеру, с рынка городских перевозок ушла Петербургская транспортная компания. Следующим шагом станет развитие инфраструктуры и общественного транспорта.

Фото: Piter.tv