Администрация Петербурга объявила о готовности города к предстоящей транспортной реформе

С апреля 2022 года в Северной столице начнет проводиться транспортная реформа. В рамках нее чиновники оптимизируют маршруты, приведут в порядок инфраструктуру, а также запустят экологичный общественный транспорт.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов заявил, что город готов к проведению транспортной реформы. Первый ее этап начнется уже первого апреля. Об этом Соколов рассказал 9 февраля в СПбГУ в рамках круглого стола "Время реформ".
Новая транспортная модель Петербурга предусматривает полную замену старых и ненужных маршрутов на новые, более актуальные. Также планируется обновить автобусный парк и ввести единый социальный тариф. Вместе с этим весь общественный транспорт в Северной столице переведут на экологичное газомоторное топливо.
Готовность в общем-то полная. Не 100%, поскольку перевозчики ещё приобретают подвижной состав по заключённым договорам, соответствующее оборудование по заправке автобусов газомоторным топливом.
Максим Соколов, вице-губернатор
По словам чиновника уже в весенне-летний период в Северной столице будут оборудованы остановки общественного транспорта, а также нанесена соответствующая разметка.
Это просчитанные, сбалансированные и скоординированные мероприятия. Мы нацелены на реализацию всех мероприятий в полном объёме, оцениваем готовность как высокую.
Максим Соколов, вице-губернатор
Эксперты поддержали инициативу Смольного по транспортной реформе. Нововведения даже оценил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пообещал помочь чиновникам в ее реализации.
На данный момент в Северной столице уже начались серьезные изменения в транспортной сфере. К примеру, с рынка городских перевозок ушла Петербургская транспортная компания. Следующим шагом станет развитие инфраструктуры и общественного транспорта.
Фото: Piter.tv
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