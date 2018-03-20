На станции метро "Проспект Славы" смонтировали мозаичное панно "Афганистан"

Композицию разместили в первом вестибюле.

Во вторник, 27 августа, в Петербурге на станции метро "Проспект Славы" полностью смонтировали мозаичное панно "Афганистан". Его разместили в первом вестибюле, сообщили в ВК-сообществе "Подземка от Podzemnika".

По словам блогера, который опубликовал фотографии панно, работу провели качественно – на композиции не видно стыков.

Отметим, что именно из-за стыков на панно между "Метростроем" и художником Александром Быстровым началась ссора. Подрядчик подземки отстранил автора композиции и его команду от работы, чтобы ускорить открытие станции метро. По словам художника, для этого швы между мозаичными блоками замазали цементом, а затем покрасили мастикой. Представители "Метростроя" посчитали такое заявление преувеличением и сообщили, что швы заделали методом реставрации художественной керамики.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что точная дата открытия новых станций метро Фрунзенского радиуса станет известна в конце августа.

Фото: Подземка от Podzemnika / ВКонтакте