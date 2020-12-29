Полиция поймала подростка, который нарисовал свастику на станции метро "Проспект Славы"

Несовершеннолетнего изобличили в совершении противоправного деяния.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм" после обнаружения на станции метро "Проспект Славы" изображения свастики. Правоохранители задержали петербуржца, который нарисовал маркером запрещенный графический символ на стене платформы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Оперативно-розыскные мероприятия проводили сотрудники Центра "Э". Они установили личность нарушителя и доставили его в полицию. Хулиганом оказался 16-летний ученик одной из школ Петербурга.

Рисунок на платформе обнаружил инспектор отдела технической безопасности.

Подобный случай произошел в начале января на станции метро "Нарвская". В тот раз подозреваемыми также были подростки, в том числе девушка. У несовершеннолетних изъяли маску с прорезями, бумагу с рисунками националистических символов, телефоны.

Фото: Piter.TV