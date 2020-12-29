Станцию метро "Проспект Славы" разрисовали свастикой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге на стации метро "Проспект Славы" неизвестные нарисовали свастику. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что свастика была нарисована маркером. Рисунок обнаружил инспектор отдела технической безопасности. На место происшествия отправили полицейских.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе задержали петербуржца с самодельным оружием из винтовки Мосина.

Фото: Piter.TV