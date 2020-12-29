В Приморском районе задержали петербуржца с самодельным оружием из винтовки Мосина

В Северной столице у жителя Приморского района изъяли самодельное оружие из винтовки Мосина и патроны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию обратилась местная жительница. Женщина заявила, что парадной дома 19 по проспекту Королева лежит мужчина, а рядом с ним - оружие. Полицейские в итоге задержали мужчину 1970 года рождения, который изготовил оружие кустарным способом из винтовки Мосина.
Задержанный находится под подпиской о невыезде.
Ранее мы сообщали о том, что полицейские спасли 96-летнюю блокадницу от нападения бомжа с ножом.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все