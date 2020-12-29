Полицейские спасли 96-летнюю блокадницу от нападения бомжа с ножом

Пожилую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Петербурге полицейские спасли 96-летнюю блокадницу спасли от нападения бездомного. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 16 января около 15:00 на лестничной площадке в одном из домов по 4-ой линии Васильевского острова. Ранее судимый за убийство 50-летний гражданин без определенного места жительства набросился с ножом на пенсионерку. К счастью, в этот момент полковник полиции Эдуард Цветков и его сын 23-летний сержант полиции Максим Цветков были дома. Полицейские поспешили на помощь 96-летней блокаднице. Нападавшего обезоружили Вскоре на место происшествия прибыл наряд и задержал злоумышленника.

Пенсионерка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали о том, что мужчину ударили битой по голове в петербургском супермаркете.

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