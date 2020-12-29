Мужчину ударили битой по голове в петербургском супермаркете

Пострадавшего мужчину госпитализировали из магазина на Карбышева.

В субботу, 16 января, в гипермаркете на улице Карбышева произошел странный инцидент, в ходе которого один из участников спора ударил своего оппонента битой по голове, сообщил "Мегаполис".

Молодой парень спорил со взрослыми мужчинами, а через некоторое время начал говорить о нетрадиционной ориентации. По всей видимости, это обидело петербуржцев, и они решили решить конфликт с помощью биты. Парня госпитализировали с окровавленной головой. После бригады скорой на место происшествия приехали полицейские. Однако мужчины с битой уже давно ушли. Будут ли их искать, неизвестно.

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Фото: "Мегаполис"