Миллиардер Александр Сабадаш может вернуться в колонию на 25 лет

В субботу, 16 января, адвокат миллиардера Александра Сабадаша Татьяна Журавлева в беседе с изданием "Невские новости" рассказала, что ее подзащитного могут отправить в колонию на 25 лет.
Такой исход возможен в случае, если ему вынесут обвинительный приговор. По словам адвоката, срок могут назначить п"утем частичного или полного сложения сроков, но не больше максимально возможного по всем статьям".
Бывшего сенатора от НАО и крупного предпринимателя обвиняют в десяти эпизодах, связанных с мошенничеством и легализацией доходов, полученных преступным путем. Специалист считает, что обоснованность обвинений в адрес подсудимого сомнительна.
Ранее мы писали, что суд Петербурга отправил бизнесмена Сабадаша под домашний арест.
Фото: Piter.TV
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