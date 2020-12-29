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Миллиардер Александр Сабадаш может вернуться в колонию на 25 лет
Сегодня, 18:58
35
smirenny

Миллиардер Александр Сабадаш может вернуться в колонию на 25 лет

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О возможном исходе ситуации поделилась адвокат Сабадаша Татьяна Журавлева.

В субботу, 16 января, адвокат миллиардера Александра Сабадаша Татьяна Журавлева в беседе с изданием "Невские новости" рассказала, что ее подзащитного могут отправить в колонию на 25 лет.

Такой исход возможен в случае, если ему вынесут обвинительный приговор. По словам адвоката, срок могут назначить п"утем частичного или полного сложения сроков, но не больше максимально возможного по всем статьям".

Бывшего сенатора от НАО и крупного предпринимателя обвиняют в десяти эпизодах, связанных с мошенничеством и легализацией доходов, полученных преступным путем. Специалист считает, что обоснованность обвинений в адрес подсудимого сомнительна.

Ранее мы писали, что суд Петербурга отправил бизнесмена Сабадаша под домашний арест.

Фото: Piter.TV

Теги: александр сабадаш, миллиардер александр сабадаш
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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averzonin
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Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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