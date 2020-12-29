Экс-миллионер Сабадаш снова арестован

Александр Сабадаш пробудет под стражей до 19 марта.

В среду, 27 января, Колпинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения экс-сенатору и бизнесмену Александру Сабадашу, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Сабадаш пробудет под стражей до 19 марта. По версии следствия, экс-миллионер в 2013 году похитил у АО "Таврический банк" 100 миллионов рублей, посредством оформления кредита. Процедура согласования и выдачи кредитов была нарушена, поскольку подозреваемый не собирался возвращать деньги.

Ранее мы писали, что бизнесмена Сабадаша экстренно увезли в больницу прямо из зала суда.

Фото: Piter.TV