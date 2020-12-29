Бизнесмен Сабадаш снова задержан сразу после освобождения

Новое уголовное дело против Сабадаша возбудили 5 дней назад.

В понедельник, 25 января, Городской суд Петербурга начал рассмотрение апелляционного представления на решение Смольнинского районного суда от 15 января о мере пресечения Сабадашу по уголовному делу. Об этом сообщило издание 47news.

По новому дело, возбужденному пять дней назад, Сабадашу вменяют мошенничество. Инициатором нового преследования Александра Сабадаша стал центральный аппарат ФСБ. В середине января следствие настаивало на заключении под стражу, однако в итоге судья ограничилась домашним арестом. Прокуратура посчитала меру мягкой и оспорила решение.

В декабре прошлого года предпринимателя этапировали из курской колонии в следственный изолятор "Кресты". Руководитель ИК-3 сообщил, что заключенный нарушал дисциплину и правила внутреннего распорядка, и на путь исправления не встал.

Сабадаша обвиняют в легализации денежных средств путем оплаты фиктивных международных контрактов по поставке пресс-форм для производства стеклянных бутылок.

Ранее мы писали, что миллиардер Александр Сабадаш может вернуться в колонию на 25 лет.

Фото: Piter.TV