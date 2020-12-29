В Петербурге прооперировали бизнесмена Сабадаша после приступа в суде

Адвокат Татьяна Журавлева заявила, что проблемы со здоровьем у ее подопечного давно.

Петербургского бизнесмена Александра Сабадаша экстренно прооперировали после госпитализации из зала Горсуда. Об этом рассказала 78.ru его адвокат Татьяна Журавлева.

Заседание, на котором рассматривалась апелляция на решение Смольнинского районного суда, пришлось прервать из-за плохого самочувствия подсудимого. Сабадашу стало плохо – ему пришлось вызывать медиков скорой помощи. Адвокат пояснила, что проблемы со здоровьем у ее подопечного давно.

Бизнесмена прооперировали сегодня ночью. Сейчас он находится в больнице под наблюдение врачей. Подсудимого собираются допросить прямо в реанимации. В связи с состоянием здоровья заседание, назначенное на 27 января, могут отложить.

Фигуранту десяти уголовных дел о мошенничестве и двух об отмывании денег Александру Сабадашу избрали меру пресечения 15 января. Его отправили под домашний арест до 7 марта. Прокуратура Центрального района считает эту меру мягкой и оспаривает решение суда.

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Фото: Piter.TV