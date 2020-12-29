Бизнесмена Сабадаша экстренно увезли в больницу прямо из зала суда

Мужчине предстоит экстренная операция.

В Петербурге из зала Горсуда на носилках вынесли бизнесмена Александра Сабадаша. Врачи считают, что подсудимому необходимо срочное оперативное вмешательство. У его палаты выставлен конвой. Об этом сообщает издание 47news.

Утром 25 января в Горсуде рассматривали решение Смольнинского районного суда от 15 января об избранной мере пресечения Сабадашу. В середине января следствие настаивало на заключении под стражу, однако мужчину отправили под домашний арест. Прокуратура Центрального района оспорила это решение, признав эту меру мягкой. Однако теперь к уголовному делу присоединилось еще одно, возбужденное 20 января по инициативе центрального аппарата ФСБ.

До возбуждения второго дела Александр Сабадаш обвинялся в совершении 10 преступлений по статье "Мошенничество". Сейчас же ему также приписали две статьи о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Ранее мы писали, что суд арестовал петербуржца, который во время протестной акции ударил двух полицейских.

Фото: Piter.TV