Суд Петербурга отправил бизнесмена Сабадаша под домашний арест

Следователь просил заключить предпринимателя под стражу. Суд отказал.

Смольнинский районный суд Петербурга перевел бизнесмена Александра Сабадаша под домашний арест. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, инстанция отказала следствию, просившей помещения мужчины под стражу. Напомним, что Сабадаш обвиняется в 10 эпизодах мошенничества и двух эпизодах отмывания денег.

Отмечается, что 11 января предпринимателю предъявили обвинение в хищении 458 млн рублей у АО "Таврический банк" в 2013 году, а также легализации денег путем оплаты фальшивых международных контрактов. Контракты заключались якобы по поставке пресс-форм для производства стеклянных бутылок на суммы свыше 189 млн рублей и более 298 млн рублей.

Следователь просил ареста для Сабадаша, поскольку, с его слов, местонахождение похищенных бизнесменом миллионов еще не установили, а значит предприниматель имеет финансовые возможности для выезда из страны и подкупа свидетелей. Также Сабадаш владеет двумя самолетами, зарегистрированными на острове Мэн, и поддерживает отношения с Иткиным, находящимся в международном розыске. Следователь отметил, что Иткин обязательно поможет Сабадашу скрыться. В качестве последнего аргумента в пользу ареста выделили плохое поведение бизнесмена в исправительной колонии №3, где он нарушал правила внутреннего распорядка и не захотел вставать на путь исправления.

Тем временем, Германия ответила на запросы России по Алексею Навальному.

Фото: объединенная пресс-служба городских судов