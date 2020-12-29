России пришлось ждать ответа около полугода.

Германия ответила на запросы России по Алексею Навальному. Об этом передают журналисты местного издания Deutsche Welle со ссылкой на сведения от Федерального ведомства по делам юстиции. Чиновники уточнили, что передали Москве протоколы допроса российского оппозиционера берлинской прокуратурой, а не медицинскую информацию. Последние данные подлежат "особо серьезной защите", так как Навальный считается потерпевшим.

Правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России представитель Минюста

Эксперт напомнил, что ФРГ ответила РФ на все запросы, которые коллеги сделали еще в августе и сентябре 2020 года. На получение ответа у дипломатов ушло около полугода. Ранее Москва неоднократно просила предоставить имеющиеся у Берлина улики и сведения. МИД также предупреждал МИД Германии об ответственности за клевету.

Захарова: ФРГ рассчитывает укрепить доминирование Запада путем нападок на Россию.

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