Захарова: ФРГ рассчитывает укрепить доминирование Запада путем нападок на Россию

В российском МИД прокомментировали позицию Берлина в вопросе реформирования СБ ООН.

Мария Захарова заявила о том, что ФРГ рассчитывает укрепить доминирование Запада в Совете Безопасности ООН путем нападок на Россию. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что Берлин предпринимает попытки заблокировать реформу ООН. В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что такие действия Германии нацелены на сохранение собственного чрезмерного представительства в СБ ООН. В МИД прокомментировали недавнее интервью немецкого министра Хайко Мааса, которое чиновник дал местному агентству DPA.

Это какой-то позор со стороны германского дипломата… Потому что такие непрофессиональные утверждения не имеют ничего общего с действительностью. И странно, что он об этом не знает, а если он об этом знает, значит это дезинформация Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В ведомстве считают, что последовательно выступают за выработку в формате межправительственных переговоров определенной модели реформы. Она должна отличаться максимально широкой и оптимально консенсусной поддержкой стран-членов ООН (сейчас для поддержки инициатив необходимы только две трети голосов). Россия предлагает подключить к процессу реформирования СБ страны Латинской Америки, Африки, Азии.

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