Мария Захарова заявила, что действия Citybank нанесли стране имиджевый ущерб.

МИД России ждет от Citybank разъяснений по возврату средств для Центральной Америки. Об этом на еженедельном брифинге от 15 января сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Дипломаты намерены узнать причину того, что средства, переведенные Москвой для устранения последствий шторма "Эта", пострадавшим странам, были возвращены отправителю.

Мы, конечно, ожидаем от руководства банка разъяснения причин принятого им решения...Это, конечно, наносит колоссальный имиджевый удар по этой структуре. Мы рассчитываем также на соответствующий комментарий в наш адрес со стороны Госдепартамента США, который выступает борцом за права человека и помощь простым гражданам в тяжелых ситуациях Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница напомнила, что Citybank выступал в качестве банка-посредника. Его представители запросили слишком много дополнительной информации. Это создало двухнедельную проволочку, а потом организация вообще решила вернуть деньги российской стороне. Захарова уточнила, что страны Центральной Америки сами запросили у РФ материальную поддержку. В результате РФ выделила средства на закупку фильтров для воды, чтобы обеспечить местное население питьевой водой и предотвратить инфекционное заражение.

Россия надеется, что новая администрация США закроет тюрьму в Гуантанамо.

Видео: МИД России