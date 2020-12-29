В российском МИД не исключают того, что администрация Трампа будет "строить козни" Байдену.

Мария Захарова: Байдену могут попытаться помешать начать диалог с РФ в сфере кибербезопасности. Об этом официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила 15 января во время еженедельного брифинга. Чиновница рассказала, что от представителей Дональда Трампа можно ожидать новых попыток в вопросе создания помех членам штаба нового избранного президента США.

Мы не исключаем и дальнейшую игру уходящей администрации, а именно попытки создать дополнительные препятствия для будущей администрации и помешать избранному президенту принять меры по восстановлению предметного диалога с нашей страной в сфере международной информационной безопасности Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова назвала обвинения США в хакерских атаках в адрес России рутиной.

Видео: МИД России