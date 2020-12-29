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В МИД оценили риски ухудшения отношений с США

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Мария Захарова рассказала о возможной деградации отношений с Вашингтоном.

В МИД оценили риски ухудшения российско-американских отношений. Об этом во время еженедельного брифинга 15 января сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница уточнила, что Москва сожалеет о том, что не смогла наладить отношения с администрацией Дональда Трампа, которая в скором времени покидает Белый дом.

Нормализации диалога с администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло. В Вашингтоне даже успели записать нас в разряд особых врагов Америки...В итоге с сожалением приходится констатировать, что с администрацией Трампа путей улучшения отношений найти не удалось, но не по нашей вине

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В ведомстве напомнили, что при этом сохраняются риски дальнейшей возможной деградации в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Захарова добавила, что дипломаты осознают ситуацию.

Лавров 26 января проведет в Москве переговоры с главой МИД Ирана.

Видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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