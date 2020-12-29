  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:00
158
lesjasap
Код вставки плеера

Лавров 26 января проведет в Москве переговоры с главой МИД Ирана

0 0

Министр встретится в Москве с Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Сергей Лавров 26 января проведет в Москве переговоры с главой МИД Ирана. Об этом на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновника отметила, что переговоры с Мохаммадом Джавадом Зарифом состоятся в Москве 

Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду международных вопросов, включая обстановку вокруг Нагорного Карабаха, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, зоне Персидского залива

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД уточнили, что внимание будет уделено торгово-экономическим отношениям между РФ и Ираном, реализации совместных проектов по энергетике и транспортной отрасли, а также наращиванию культурных и гуманитарных связей.

В МИД России оценили решение США признать Кубу спонсором терроризма.

Видео: МИД России

Теги: иран, мария захарова, мид, мохаммад джавад зариф, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии