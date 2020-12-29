Сергей Лавров 26 января проведет в Москве переговоры с главой МИД Ирана. Об этом на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновника отметила, что переговоры с Мохаммадом Джавадом Зарифом состоятся в Москве
Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду международных вопросов, включая обстановку вокруг Нагорного Карабаха, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, зоне Персидского залива
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
В МИД уточнили, что внимание будет уделено торгово-экономическим отношениям между РФ и Ираном, реализации совместных проектов по энергетике и транспортной отрасли, а также наращиванию культурных и гуманитарных связей.
В МИД России оценили решение США признать Кубу спонсором терроризма.
Видео: МИД России
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