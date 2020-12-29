Министр встретится в Москве с Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Сергей Лавров 26 января проведет в Москве переговоры с главой МИД Ирана. Об этом на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновника отметила, что переговоры с Мохаммадом Джавадом Зарифом состоятся в Москве

Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду международных вопросов, включая обстановку вокруг Нагорного Карабаха, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, зоне Персидского залива Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД уточнили, что внимание будет уделено торгово-экономическим отношениям между РФ и Ираном, реализации совместных проектов по энергетике и транспортной отрасли, а также наращиванию культурных и гуманитарных связей.

В МИД России оценили решение США признать Кубу спонсором терроризма.

Видео: МИД России