Мария Захарова отреагировала на политику Вашингтона по отношению к Гаване.

В МИД России оценили решение США признать Кубу спонсором терроризма. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала постановление Вашингтона во время еженедельного брифинга в Москве. Чиновница отметила, что для дипломатов из РФ заявление Белого дома говорит о том, что страна не может вести последовательную внешнюю политику. Действия США Захарова назвала неконструктивным шагом.

Когда Вашингтон обвиняет Гавану в спонсировании террористов, разве это не есть тот самый фейк, те самые фейк-ньюс, фейковые новости, с которыми Соединённые Штаты коллективно как бы борются? Ведь это же ложь, это неправда, которая была поднята или которой был предоставлен государственный статус Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Чиновница уверена, что американская ложь в отношении Кубы имеет оифициальный статус, как как она представляет собой политику, которую ведет администрация страны.

Задержанных в Южном Судане Варламова и Верзилова отпустили на свободу.

Фото: МИД России