Захарова назвала протесты в Вашингтоне внутренним делом США

По её словам, американские СМИ стали инструментом политической борьбы/

Россия прокомментировала протесты в Вашингтоне из-за победы Джо Байдена на выборах. Правительство считает, что это внутреннее дело США. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Это внутренне дело США. При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений Мария Захарова.

Захарова считает, что в Америке телеканалы и остальные СМИ стали инструментом политической борьбы.

Ранее мы сообщали о том, что конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.

Видео: YouTube / nzherald.co.nz